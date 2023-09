La synagogue de Cureghem, patrimoine monumental et mémoriel

La synagogue de Cureghem, située à l’angle de la rue de la Clinique et de la rue du Chapeau à Anderlecht, est un des derniers témoins de la présence importante de juifs originaires d’Europe de l’Est et de Russie (qui englobait alors des territoires comme la Pologne ou la Lituanie) dans ce quartier au siècle dernier, et ce depuis la fin du XIXe siècle. Une immigration qui s’explique par plusieurs facteurs puisqu’il s’agissait à la fois pour ces populations de fuir les pogroms et l’antisémitisme mais aussi des conditions économiques parfois extrêmement difficiles dans leur pays d’origine. Cette immigration s’est concentrée massivement dans des quartiers bien définis. Les immigrants arrivant pour la plupart en train se sont installés logiquement autour des gares, comme celle du Nord et du Midi à Anderlecht. Depuis lors, à Cureghem, la population a bien changé au rythme des vagues d’immigration successives. Ainsi, Marianne Puttemans, professeure d’histoire de l’architecture à l’ULB ayant réalisé l’étude retraçant l’historique de la synagogue, raconte que l’échevin des cultes de la commune aurait fait part lors d’une soirée de sa fierté quant au fait qu’Anderlecht comporte dorénavant "plusieurs Églises, un temple bouddhiste, une maison de la laïcité, une synagogue, bon nombre de moquées et environ 80 temples protestants". Un inventaire qui témoigne d’une multiculturalité des cultes à l’œuvre.

"Je pense que le bourgmestre de la Commune d’Anderlecht a très envie de garder la synagogue comme témoignage non seulement du passé, mais aussi de cette interculturalité et de cette tolérance qui fait vraiment partie de l’ADN de la commune d’Anderlecht", explique Marianne Puttemans. Avec la défection des juifs bruxellois vers d’autres quartiers, la synagogue est menacée. En effet, jusque-là son modèle économique reposait essentiellement sur les dons de ses fidèles, de moins en moins nombreux dans un monde de plus en plus sécularisé. Pour conjurer le sort, les autorités communales et le conseil d’administration de la synagogue ont déposé une demande de classement qui devrait permettre de pérenniser les lieux. La synagogue, presque centenaire (ndlr, la première pierre a été posée en 1926) aurait besoin dare-dare de rénovation comme en atteste le mobilier d’époque.