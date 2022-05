La symbolique du rouge à lèvres à travers l’histoire

Un objet qui tient dans la main, dans la poche ou qu’on trouve souvent dans les sacs à main : le rouge à lèvres.

Avant la crise du Covid, il se vendait en Europe dix bâtons de rouge à lèvre par seconde. C’est l'un des objets usuels qui n’avait jusque-là jamais subi les conséquences des crises et guerres successives depuis la fin du 19e siècle. C’est aussi un objet qui a véhiculé des symboliques très fortes au fil du temps et qui a accompagné le chemin d’émancipation des femmes.

Si vous êtes triste, ajoutez plus de rouge à lèvres et attaquez (Coco Chanel)

C’est à la fin du 19e siècle que le rouge à lèvres fait timidement son apparition dans l’espace public.

A l’époque, c’est un apparat réservé aux artistes ou aux femmes peu fréquentables.

Les choses vont changer avec l’arrivée des grands magasins, qui offrent la possibilité aux femmes de sortir plus librement de chez elles pour se retrouver dans des endroits qui leur sont dédiés.

Aux Etats Unis, en 1912, les suffragettes vont arborer le rouge à lèvres suite au coup d’éclat d’Elisabeth Arden, qui deviendra l’une des papesses de la beauté et des cosmétiques quelques années plus tard.

Après la Première Guerre Mondiale, dans les années folles, les mœurs se libèrent et les femmes vont s’autoriser plus de fantaisie en termes de mode. Les ventes de rouge à lèvres explosent. Hollywood s’y met et les actrices en sont les premières ambassadrices.

Le bâton de rouge traverse la crise de 1929 la tête haute et c’est l'un des rares produits qui ne connaitra pas la crise, jusqu’à celle du Covid.