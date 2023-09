La Switch 2 sera-t-elle aussi puissante qu’une PlayStation 5 ?

Ce n’est un secret pour personne, côté hardware la Switch est en retard sur ses concurrents et son concept (la portabilité) l’empêche de mettre des composants aussi massifs que ceux d’une console de salon traditionnelle.

Pourtant, avec plus de 150 millions d’unités vendues à travers le monde, la Switch reste la console récente la plus vendue au monde (la PlayStation 2 et la Nintendo DS commençant tout doucement à relever du rétro gaming) et ce, probablement grâce à son concept. Si Nintendo arrivait effectivement à rattraper le retard technique sur Xbox et PlayStation, la Switch 2 (nom provisoire) pourrait même faire trembler le sacro-saint Game Pass de Phil Spencer et devenir un vrai concurrent pour ces deux géants qui se font la guerre à grands coups de rachat de studios.

En attendant, il faudra se contenter de remakes de jeux Gamecube et Super Nintendo...