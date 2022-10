La SWDE le confirme : la facture d’eau augmentera en 2023 d'environ 16 euros par an

La SWDE justifie l’indexation du Coût Vérité de Distribution (CVD) par l’explosion de sa facture énergétique et l’indexation des salaires que l’inflation a entraînée. "La masse salariale et le coût énergétique, ce sont les deux principaux postes de dépense de la SWDE", explique Benoît Moulin, le porte-parole. Et "malheureusement, on ne peut pas faire de miracles", ajoute-t-il.

"Nous limitons l’augmentation du CVD à 2,80 euros. En réalité, cela ne nous permettra pas de compenser totalement en 2023 l’augmentation de nos factures énergétiques, si les coûts énergétiques restent tels qu’ils sont", explique Benoît Moulin.

Du côté du cabinet du Ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR), on rappelle que "les demandes d’augmentation ne peuvent dépasser le taux d’inflation relevé par le Bureau du Plan et doivent être dûment justifiées" et "correspondre, après contrôle, aux stricts besoins du distributeur en fonction de ses coûts et des investissements nécessaires à un accès à l’eau de qualité et garanti pour tous".

La SWDE explique ne plus avoir de marge de manœuvre pour réduire sa masse salariale. C’est déjà de ce côté-là que les efforts ont été faits ces dernières années pour permettre, notamment, de ne pas toucher au prix du CVD depuis 2014.

La SWDE dispose encore de quelques leviers pour réduire sa facture énergétique : augmenter ses capacités d’autoproduction d’énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne et hydroélectrique), mieux faire coïncider les moments de forte consommation en énergie des installations de pompage avec les moments de production d’énergie renouvelable et enfin, continuer à réduire la consommation d’énergie.