La SWDE le confirme : la facture d’eau augmentera en 2023

La SWDE l’a confirmé ce mardi. Elle augmentera ses tarifs en 2023. L’annonce était dans l’air. Début octobre, du côté du gouvernement wallon, on avait confirmé que la SWDE avait sollicité le feu vert de l’autorité de tutelle pour augmenter le prix de l’eau en 2023. Le gouvernement wallon avait dit "oui". Il restait si la société de distribution d’eau allait activer cette option.

C’est chose faite. Sur base de son estimation de la consommation moyenne, la SWDE estime que la facture d’un ménage augmentera d’environ 16 euros par an. Selon d’autres calculs, basés sur une consommation de 100 à 120 m3 par an pour un ménage de quatre personnes, l’augmentation serait de 18 à 22 euros par an.