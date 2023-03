La surprise du week-end : Harry Styles et Emily Ratajkowski s’embrassent comme des ados dans les rues de Tokyo !

Harry Styles est officiellement célibataire depuis sa rupture avec l’actrice et réalisatrice Olivia Wilde. Du coup, personne ne s’attendait à lui découvrir un nouveau crush, et qui plus est, aussi brutalement !

Harry est arrivé en Asie il y a deux semaines pour son Love on Tour (il sera au Parc du Festival de Werchter avec Wet Leg en spécial guest le 24 juin) et après être passé par Bangkok, Manille, Séoul et Singapour, l’ex One Dir a donné un concert à Tokyo ce week-end. Et c’est en rue qu’il a été surpris en train d’échanger un baiser avec le mannequin fraîchement divorcé Emily Ratajkowski, plongeant Twitter dans la tristesse mais aussi dans l’humour. Harry brise une fois de plus le cœur à des milliers de filles, mais les plus jouettes se sont aussi empressés de récupérer cette vidéo pour en faire un meme façon baiser d’adolescents.

Harry serait donc en couple avec le top et pas avec Jennifer Aniston, comme le disait la rumeur il y a peu.