La surprise du 'gregario' en 2019, le succès en grand patron de 2022 : retour sur les deux victoires de Remco Evenepoel à San Sebastian

Quand il arrive au départ de l’édition 2019, Remco Evenepoel se présente comme un petit jeune qui vient avant tout pour acquérir de l’expérience. Le jeune belge de 19 ans dispute sa première saison professionnelle mais s’est déjà fait un nom dans le peloton. Pas seulement grâce à ses performances extraordinaires chez les juniors. Le protégé de Patrick Lefevere compte en effet déjà 3 victoires à son palmarès : une étape et le classement final du Tour de Belgique (juin) ainsi qu’une étape de l’Adriatica Ionica Race (juillet).

Avant cela, Evenepoel a eu l’occasion de prendre du bagage et de se frotter au gratin du peloton, notamment sur l’UAE Tour en début de saison et sur le Tour de Romandie au mois de mai. Cette fois-ci, le jeune Belge est confronté à sa première course d’un jour en WorldTour. Sa mission première est de soutenir ses leaders : Julian Alaphilippe et Enric Mas.

Si le Français lâche rapidement prise, épuisé après un Tour de France exceptionnel, le grimpeur espagnol est bien dans le groupe de favoris lorsque les dernières côtes du jour se profilent. Remco Evenepoel lui-même semble trop court en escaladant la côte d’Erlaitz, avant-dernière difficulté du jour située à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée. Secoué par le tempo imprimé par Movistar, Evenepoel plie (il perd une trentaine des secondes) mais ne rompt pas. Le Belge revient dans la descente suivante et profite d’une accalmie pour ramener des bidons pour ses équipiers encore présents dans le peloton principal.

Une fois son travail d’équipier accompli, Evenepoel décide d’anticiper dans la plaine en compagnie du Letton Tom Skujins. Le peloton temporise et laisse une marge d’une cinquantaine de secondes au duo qui se présente dans les pourcentages de Murgil-Tontorra avec une avance considérable. Calé dans la roue d’Evenepoel, Tom Skujins a compris ce qu’il va lui arriver. Le Letton ne relaie plus et garde son énergie pour les passages les plus pentus. Une course à l’économie qui ne servira pas à grand-chose face au tempo infernal d’Evenepoel.

Le Belge se transcende et tient la dragée haute au peloton emmené par Alejandro Valverde. Malgré l’accélération de l’Espagnol, Evenepoel ne perd que quelques secondes dans cette ascension. Le jeune néopro résiste avec brio dans la descente vers San Sebastian et finit par s’imposer – bluffé par l’exploit qu’il vient de réaliser – avec 38 secondes sur Greg Van Avermaet et Marc Hirschi.