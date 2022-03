La surprise du chef : Mathieu van der Poel au départ de Milan-Sanremo ?

C'est ce qui s'appelle une surprise de taille : Mathieu van der Poel pourrait bien faire sa rentrée plus tôt que prévu... et sur le premier Monument de la saison cycliste, s'il vous plait ! Selon plusieurs sources (notamment néerlandophones), le Néerlandais pourrait en effet prendre le départ de Milan-Sanremo ce samedi, alors qu'il n'avait initialement pas prévu de reprendre la compétition avant la fin du mois (sans doute à la Semaine internationale Coppi et Bartali).

Touché au dos lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, le leader de l'équipe Alpecin-Fenix avait dû écourter sa saison de cyclocross (il n'avait ainsi pas défendu son titre mondial) et avait également différé sa rentrée sur route. Alors qu'il a dû patienter, prendre le temps de la guérison, avant de peaufiner sa condition en Espagne, le "meilleur ennemi de Wout van Aert" pourrait finalement poser ses roues à Milan ce weekend, vu les nombreuses défections dans son équipe.

Un vrai "remplaçant" de luxe, même si revenir sur un Monument de près de 300 kilomètres ne sera pas un cadeau pour le coureur. Mais si Van der Poel s'aligne, c'est qu'il se sent prêt. Prêt à affronter aussi l'épouvantail Tadej Pogacar ? L'équipe Alpecin-Fenix n'a pour l'instant pas encore confirmé cette rumeur qui enfle d'heure en heure...