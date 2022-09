La surprenante reprise d’Iron Maiden par… Helmut Lotti !

Pour fêter son troisième anniversaire, la station de rock flamande Willy proposait le Willy 1000, un classement des titres rock préférés des auditeurs. C’est dans ce cadre qu’elle a également demandé à Helmut Lotti son morceau rock préféré et, étonnamment, il a choisi " Run to the hills " d'Iron Maiden.

"Mon frère Johan est un fan de hard rock et avait l'habitude d’écouter l'album d'Iron Maiden “The number of the beast", a déclaré Helmut Lotti. "Run to the hills" a toujours été mon titre préféré. Un jour, je chantais cette chanson quand mon père est soudainement entré dans la pièce. Il est resté figé et m’a dit: "Wow, tu sais chanter." C'était la première fois que je recevais un compliment de mon père sur mon chant. "

Une belle histoire pour une vidéo sympa que nous vous invitons à commenter sur notre page Facebook ou sur Twitter.