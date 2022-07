La surprenante déclaration d’Édouard Mendy, le gardien de Chelsea : "Je vois Haaland comme je vois… Benteke"

Débarqué à Manchester City après avoir agité le mercato pendant de longues semaines, Erling Haaland s’apprête à découvrir la Premier League. Une arrivée qui ne fait pas peur à Édouard Mendy, le gardien des Blues de Chelsea, qui a comparé la star norvégienne à… Christian Benteke.

De grands attaquants évoluent en Premier League. Parmi eux Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Heung-Min Son et désormais un certain Erling Haaland, qui après avoir marché sur la Bundesliga avec Dortmund, va tenter de faire de même en Angleterre. Interrogé par Mirror Football, le portier sénégalais Édouard Mendy ne s’est pas montré impressionné à l’idée d’affronter la nouvelle recrue des Cityzens : "Il ne s’agit pas d’un attaquant ou d’une équipe. Nous devons nous concentrer sur chaque attaquant, sur chaque équipe que nous affrontons pour gagner. Ce n’est pas parce que c’est Haaland. Je le vois comme je vois Benteke. Il n’y a pas de grande différence entre City et Crystal Palace. Il faut être concentré car c’est un attaquant et il peut marquer".