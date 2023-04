La surpopulation de l’Inde expliquée aux enfants

L’Inde est maintenant le pays qui compte le plus d’habitants au monde ! Ils sont 1.430.973.337. Plus que les Chinois qui avait le précédent record. Ils sont tellement que même face à tous les Européens rassemblés, ils gagnent.

Est-ce une bonne nouvelle pour l’Inde ?

Pas vraiment : être trop nombreux sur un territoire limité, c’est ce qu’on appelle la surpopulation.

En Inde, ça pose pas mal de soucis comme le fait de devoir vivre dans des espaces plus petits. C’est aussi plus difficile pour eux d’accéder à des toilettes, à l’eau courante ou simplement gérer ses déchets. Et il n’y a pas nécessairement plus d’instituteurs ou de médecins pour former et soigner la population.

Le grand défi, pour les Indiens, est maintenant de trouver un moyen de vivre aussi nombreux.