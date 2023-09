"La surpopulation carcérale sera exacerbée par l’exécution des peines de moins de 2 ans", selon le Conseil central de surveillance pénitentiaire

L’exécution plus stricte des courtes peines privatives de liberté ne fera qu’exacerber les problèmes auxquels est confronté le système pénitentiaire belge, en particulier la surpopulation carcérale, selon le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP).

C’est en ces termes que celui-ci a réagi à l’entrée en vigueur, à partir de ce 1er septembre, de la dernière phase de la réforme du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) qui prévoit que les peines de six mois à deux ans de prison seront également exécutées.

La recherche scientifique montre que les courtes peines privatives de liberté contribuent peu à la resocialisation et à la réhabilitation, et qu’elles n’ont pas non plus d’effet dissuasif, appuie le Conseil.