La surf thérapie pour prendre soin de sa santé mentale.

"Une fois dans l’eau, on lâche prise. On est dans l’instant présent. L'océan apaise tout : le corps et l’esprit." Dans sa vidéo de présentation, l’association Panasea vante les bienfaits de la surf thérapie. L’objectif : surmonter des défis en lien avec la santé mentale.

"La surf thérapie est une méthode pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête grâce aux bienfaits de la mer, de l'air marin et du soleil dont vous profiterez sur une planche de surf", explique Guillaume Barucq dans son livre "Surf thérapie, se soigner au contact de l'océan".

Véritable thalasso, cette méthode présente des vertus aussi bien sur le plan physique que sur le psychisme. Car surfer sur une vague n’est pas de tout repos. Les muscles des membres inférieurs (mollets, cuisses, fessiers...) sont sollicités, de même que les abdos et le dos pour tenir en équilibre. En parallèle, une fois sur la planche, il est nécessaire d’être pleinement dans l’instant présent afin de garder l’équilibre.