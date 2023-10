La superstar nigériane Burna Boy en concert en Belgique en décembre

Burna Boy a accumulé des centaines de millions de streams depuis 2013 avec des titres comme "Ye", "City Boys", "On The Low" et "Last Last". Son afrofusion ensoleillée s'adresse principalement au public branché, mais se targue également d'une généreuse contribution à l'histoire de la musique africaine, avec un mélange d'afropop, de dancehall, de rap et de R&B. Il a déjà collaboré avec des artistes tels que Sam Smith, Ed Sheeran, Beyoncé et Stormzy, et a remporté en 2020 le Grammy du meilleur album de musique mondiale. Avec des rythmes numériques minimaux, des mélodies funky, des rythmes hautement combustibles et le nouveau disque "I Told Them", Burna Boy réaffirme son statut de star. Après avoir fait salle comble dans toutes les arènes du monde, le géant africain va maintenant donner son plus grand concert en salle en Belgique au Sportpaleis. Préparez-vous à la fête avec Burna Boy le mardi 12 décembre 2023. Les tickets seront mis en vente à partir de 4 octobre à 10h via www.fkpscorpio.be.