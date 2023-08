La Super League a repris : qui pour enrayer la série d’Anderlecht ?

Pour d’autres clubs, le professionnalisme reste encore difficile à atteindre. Comme au White Star justement, club que connaît fort bien Audrey Demoustier "C’est vrai que ce n’est pas évident parce que nous on doit s’entraîner le soir, on ne sait pas le faire en journée. Donc nos joueuses ne sont pas du tout professionnelles. En juillet et en août, on était tout de même sur un entraînement tous les jours donc on essaie quand même de coller aux grands clubs… qui partent tout de même un pied devant nous. On devra jouer d’autres cartes, le caractère, l’envie, l’agressivité…"

La récente Coupe du monde a aussi prouvé que l’écart pouvait tout doucement se résorber, avec des "petites" nations capable de poser de gros soucis aux équipes jusque là plutôt hors d’atteinte, comme les USA bousculés par le Portugal ou encore l’Allemagne éjectée dès la phase de groupe avec des contre-performances face à la Colombie et à la Corée… "Et ça, c’est le foot que j’aime", appuie Audrey Demoustier. "La créativité, l’envie de travailler, de continuer à progresser. C’est pour ça que je pense qu’on ne doit plus parler de 'petits clubs'. La Coupe du monde doit être un exemple, on a vu du beau football, on s’attendait parfois à des scores fleuves mais ça ne s’est pas passé hormis un ou deux matches. C’était un foot attrayant, un foot agréable à regarder, peu importe l’équipe qui était sur le terrain. Donc j’espère que ce sera le cas aussi cette année en Super League et qu’on aura des matches très attrayants dans notre championnat belge."