La suite du rapport Meadows : deux nouveaux scénarios catastrophes pour les années à venir

Cinquante ans plus tard, le nouveau rapport, auquel ont participé des auteurs du premier, prévoit deux scénarios de croissance.

Too Little, Too Late

Le premier, surnommé "Too Little, Too Late" (trop peu, trop tard), verrait perdurer l’orthodoxie économique, aggravant les inégalités alors que le monde dépasse les objectifs de l’accord de Paris et s’oriente pour l’heure vers un réchauffement de 2,5 °C d’ici 2100 par rapport à la fin du 19e siècle.

Great Leap

Le deuxième scénario, celui du "Great Leap" (Grand Bond), prévoit une mobilisation sans précédent des ressources pour mettre en œuvre cinq changements sociétaux :

L’éradication de la pauvreté, L’éradication des inégalités, L’autonomie des femmes, Une alimentation mondiale plus végétale, La décarbonation rapide de l’énergie.

Les auteurs affirment que le Fonds monétaire international devrait accorder 1000 milliards de dollars par an aux nations les plus pauvres pour créer des emplois verts et que les pays riches devraient annuler la dette de ceux à faibles revenus tout en accordant à leurs citoyens un "dividende de base universel".