La suite du plan Good Move à Schaerbeek entre en vigueur vendredi

La mise en œuvre du plan de mobilité Good Move se poursuit en Région bruxelloise. A partir de ce vendredi à 15h00, une nouvelle étape sera franchie dans la commune de Schaerbeek. Elle concerne le quartier Royale Saint-Marie, annoncent les autorités locales mercredi dans un communiqué.

Le principal changement concerne la chaussée de Haecht, qui sera mise à sens unique de la place de la Reine à la rue Rubens. Ce dispositif permettra mécaniquement d’offrir à la ligne de tram 92 un site propre dans l’autre sens, en direction de la place de la Reine.

En parallèle, la rue Royale Saint-Marie sera mise à sens unique dans l’autre sens, de la rue Rubens en direction de la place de la Reine. Des pistes cyclables seront prévues dans les deux sens.

D’autres modifications sont également prévues : une inversion du sens de circulation de la rue Lefrancq entre la rue Royale Sainte-Marie et la rue de la Poste ; une mise à sens unique pour les voitures de l’avenue Rogier de la chaussée de Haecht à la rue des Palais avec maintien des transports en commun dans les deux sens et, enfin, création d’un filtre place de la Reine, où les voitures ne pourront plus rejoindre la rue Royale Sainte-Marie en venant de la chaussée de Haecht. Près de la place Colignon, le plan prévoit aussi la mise à sens unique de la rue Général Eenens pour les voitures depuis la place vers la rue Metsys.