La suite des inédits de Céline, "Londres", paraîtra en octobre

"Londres" est tiré de manuscrits volés à Céline, lorsqu’il avait quitté précipitamment Paris en juin 1944 pour l’Allemagne. Après un itinéraire qui n’est pas connu, ces manuscrits ont été donnés à un journaliste, Jean-Pierre Thibaudat. Après les avoir longtemps conservés en secret, il a dû les restituer aux ayants droit de Céline en juin 2021.

"Guerre" s’achevait sur le départ du protagoniste, le brigadier Ferdinand, pour l’Angleterre. "Londres", écrit en 1934, en est "la suite directe", a expliqué Gallimard dans son programme de parution.

"Il s’impose comme le grand récit d’une double vocation : celle de l’écriture et celle de la médecine. Ou comment se tenir au plus près de la vérité des hommes, au beau milieu de cette farce outrancière et mensongère qu’est la vie", a ajouté l’éditeur.