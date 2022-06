La suite des aventures animées de Spider-Man présentée au Festival d’Annecy

Plus de 240 personnages dans six univers parallèles : les réalisateurs du film d’animation "Spider-Man : Across the Spider-Verse", expliquent à l’AFP leur plan pour répondre aux attentes créées par le premier opus, récompensé par un Oscar.

Les premières images, non finalisées, de ce film, l’un des plus attendus de 2023, ont été ovationnées par le public du Festival international du film d’animation d’Annecy.

On y retrouve l’ado new-yorkais Miles Morales, un jeune métisse afro-américain et portoricain, qui va revêtir les habits de l’homme-araignée.