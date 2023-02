La suite de "Dexter : New Blood" annulée, un prequel est en projet

La plateforme Showtime qui diffuse Dexter : New Blood a décidé de s’arrêter là et ne continuera pas avec une saison 2. Incompréhension quand on sait que cette suite de 10 épisodes a été la série la plus regardée de la chaîne câblée avec une moyenne de 8 millions de téléspectateurs chaque semaine !

Mais la fin de New Blood ne signifie pas pour autant la fin de la franchise Dexter.

ATTENTION SPOILER : le fait que Dexter est mort à la fin de la saison 1 n’intéresse sans doute pas la chaîne car cela signifierait qu’elle devrait se recentrer sur son fils Harrison, ce qui serait une prise de risques assez importante en termes d’audience. On ne va pas se mentir : Dexter sans Dexter mais avec à sa place son fils, merci mais non merci !

Alors il se murmure que Showtime pourrait plutôt aller vers la genèse de Dexter, un prequel de son enfance et adolescence qui permettrait de rester centré sur le anti-héros adoré du public tout en proposant des flash-backs du personnage à l’âge adulte.