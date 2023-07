La Suisse et la Norvège qualifiées, les Norvégiennes régalent avec de très beaux buts

La Norvège, avec un triplé de Sophie Roman Haug, s’est qualifiée in extremis pour les 8es de finale du Mondial féminin, dimanche, mais doit se contenter de la deuxième place du groupe A, derrière la Suisse. Dernières au classement avant l’ultime journée, les Scandinaves ont relevé la tête contre les Philippines (6-0), à Auckland, pour obtenir leur premier succès dans le tournoi. Avec quatre points, elles évitent l’humiliation d’une élimination précoce, mais la suite du parcours s’annonce périlleuse, contre l’Espagne ou le Japon, qui s’affrontent lundi.

Elles s’en sortent grâce à une meilleure différence de buts générale (+5 contre 0) que la Nouvelle-Zélande, tenue en échec par la Suisse (0-0) à Dunedin. Les Suissesses (5 pts), qui n’ont pas encaissé le moindre but, décrochent la première place de la poule comme en 2015, lors de leur unique participation à une Coupe du monde jusque-là. Les Néo-Zélandaises (4 pts), co-hôtes de la compétition avec l’Australie, et les Philippines (3 pts), dont il s’agit de la première participation, sont éliminées.

Tous les projecteurs étaient braqués sur la Norvège, sélection championne du monde en 1995 qui accumule les déceptions ces dernières années. La tension est montée d’un cran durant les jours précédant le match de la dernière chance, entre des critiques visant la sélectionneuse Hege Riise et les craintes autour de l’état de santé d’Ada Hegerberg, à nouveau blessée. L’attaquante lyonnaise, première lauréate du Ballon d’or féminin en 2018, a déclaré forfait en raison de gênes à l’aine.

Les Norvégiennes, qui n’avaient pas inscrit le moindre but dans le tournoi, ont chassé les doutes dès l’entame de match, au prix d’une intensité qui a confiné les Philippines dans leur moitié de terrain. Sophie Roman Haug (6e, 17e) et Caroline Graham Hansen (31e), de retour comme titulaire après avoir désapprouvé en public les choix de Riise, ont plié le match dans la première demi-heure. Alicia Barker (48e csc), Guro Reiten (53e sur penalty) puis Roman Haug (90e+5), à nouveau, ont alourdi le tableau d’affichage en seconde période.