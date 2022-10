La Suède, toujours en attente d'un gouvernement, devrait être fixée ce 14 octobre

Ce dernier avait été chargé officiellement de former un gouvernement le 19 septembre. Les négociations ont pris plus de temps qu'attendu. Le scénario le plus probable est celui d'un gouvernement comprenant les Modérés de M. Kristersson et ses alliés Chrétiens-démocrates. Ceux-ci sont prêts à gouverner avec l'appui des SD au Parlement, mais sans les avoir au gouvernement.

Grands vainqueurs des élections du 11 septembre avec un record de 20,5% des voix, les SD de Jimmie Åkesson vont devenir la plus grande force de la nouvelle majorité, avec 73 sièges. En y ajoutant les Modérés (68 fauteuils), les Chrétiens-démocrates (19) et les Libéraux (16), la "constellation" des droites compte une majorité absolue de 176 sièges.

Contre 173 pour l'opposition, désormais menée par les sociaux-démocrates de la Première ministre sortante Magdalena Andersson.

Jamais jusqu'à présent la droite suédoise n'avait accepté de gouverner avec l'appui des Démocrates de Suède au Riksdag.