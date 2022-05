La Suède séduit une seconde fois le public lors de la Grande Finale de l’Eurovision 2022

Elle n’a cessé d’être mentionnée dans les médias cette semaine ! Classée deuxième dans les pronostics, la représentante de la Suède, Cornelia Jakobs connaît depuis plusieurs jours un succès auprès des fans de l'Eurovision.

Son titre "Hold Me Closer" met en valeur une artiste à la voix rock et sensible.

Loin des feux d’artifice et du grand show de certains autres pays, la jeune Suédoise se démarque aussi amplement grâce à sa simplicité et son authenticité !

Lors de cette Grande Finale, la Suède continue à impressionner avec son show sobre et très épuré. Il ne reste plus qu’à découvrir si l’artiste suédoise emmènera son pays jusqu’à la victoire comme l’a fait le groupe ABBA en 1976.