La Suède prend la présidence tournante de l’Union européenne

Le premier jour de l’an marque le début de la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne. La nation scandinave succède à la République tchèque et occupera ce poste pour une durée de six mois. L’Espagne prendra le relais en juillet avant le tour de la Belgique dans un an.

"La Suède prend la présidence à une période où l’Union européenne doit affronter des défis historiques", avait commenté mi-décembre le Premier ministre Ulf Kristersson. Dans une déclaration faite sur son site internet, il pointait la guerre en Ukraine, la lutte contre le changement climatique et la compétitivité européenne comme les problématiques les plus importantes. Les priorités de la Suède durant son mandat se concentreront sur une Europe "plus verte, plus sûre et plus libre". M. Kristersson et son cabinet ne sont pas encore bien connus sur la scène européenne. Le gouvernement conservateur n’est en poste que depuis deux mois et demi, succédant à celui de la sociale-démocrate Magdalena Andersson.

Ulf Kristersson est le premier chef de gouvernement en Suède à travailler étroitement avec la formation populiste de droite Sweden Democrats. Ces derniers ne sont pas au gouvernement, mais ils représentent la deuxième force parlementaire et disposent de plus de sièges que le parti de Kristersson, The Moderates. Malgré l’euroscepticisme de cette formation partenaire, la ministre suédoise de l’Union européenne, Jessika Roswall, a indiqué que son gouvernement allait accorder une grande priorité au processus européen. Les 27 Etats membres de l’Union se succèdent tous les six mois pour assurer la présidence du Conseil.