La Suède lance le concept de vacances climato-intelligentes.

Le bilan carbone des adresses a été calculé avec un calculateur en ligne que chacun peut utiliser pour évaluer l'empreinte écologique de ses vacances. Pour que ces hébergements présentent un résultat qui n'excède pas 1,5 kg d'équivalent CO2 par personne, ils ont été construits avec des matériaux de construction recyclés et du bois en provenance des forêts environnantes tandis que leur offre culinaire se base sur les produits locaux.

En matière d'excursions, ce sont des activités telles que le kayak et la randonnée qui sont promues. Enfin, l'office de tourisme incite les voyageurs à prendre le train pour rejoindre la région grâce à un réseau que l'organisme estime parfaitement développé.

Preuve que celui-ci utilise l'argument écologique comme promotion de la destination, il indique clairement les différences de bilan carbone entre un voyage vers l'ouest de la Suède et vers d'autres destinations, plus ou moins lointaines. Ainsi, sur la base d'un aller/retour depuis Londres, un séjour dans l'ouest de la Suède ne coûterait à la planète que 63 kg équivalent CO2 par personne, contre 2539 kg pour des vacances à Bangkok (Thaïlande) et 788 kg pour Gran Canaria (Espagne).