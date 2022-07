La Suède, l’adversaire plus que solide des Red Flames en quart de finale de l’Euro féminin

On l’a compris : la Suède possède une énorme expérience et est une habituée des grands tournois. Mais si les Suédoises ont remporté le premier Euro officiellement organisé par l’UEFA en 1984, leur armoire à trophées attend toujours un autre titre. Trois fois finalistes (1987, 1995, 2001), trois fois perdantes (contre la Norvège puis deux fois contre l’Allemagne) : les Suédoises ont souvent raté la dernière marche. "On en vient à se demander si elles ont vraiment cet esprit de gagnantes", explique Johan Kücükaslan, journaliste pour la télévision publique SVT. "La gardienne Hedvig Svendahl a clairement dit qu’elle en avait marre de perdre des finales. C’est leur état d’esprit. Mais notre grande question à nous c’est : vont-elles pouvoir le faire cette fois-ci, et aller jusqu’au bout ?" Mais apparemment, pas d’inquiétude dans le grand public et surtout les médias suédois : "Voir la Belgique se qualifier et ainsi éviter la France ou l’Italie, c’était un peu le jackpot pour la Suède" poursuite le journaliste. "Elles vont gagner et mettre trois ou quatre buts ! Perdre serait un vrai fiasco, une des plus grandes surprises de l’Histoire du football suédois côté dames…"

Les joueuses suédoises restent de leur côté plus mesurées ("Le match de la Belgique contre la France a fait forte impression", a avoué la défenseuse d’Everton Nathalie Björn en conférence de presse. "Et on a parfois eu du mal contre des équipes qui défendent en bloc comme la Belgique"), et saluent la performance des Belges jusqu’ici. Le statut des Red Flames, qui ne sont pas encore toutes professionnelles à 100%, impose finalement un certain respect. Et quand un journaliste le fait remarquer à Justine Vanhaevermaet, la réponse de la joueuse de Reading fuse, sourire en coin : "Vous voyez où on est arrivées avec une moitié d’équipe non-professionnelle à temps plein ? Qu’est-ce que ce sera quand nous serons toutes pros !"

Au rayon pro, les Suédoises l’emportent évidemment haut la main. (Petit) extrait du catalogue :