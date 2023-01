L'objectif "est de retarder la potentielle introduction d'un nouveau variant du virus" a affirmé le ministre suédois de la Santé.

L'agence publique de santé suédoise avait requis plus tôt dans la semaine que le gouvernement prépare cette mesure en raison de "l'incertitude" liée "aux variants circulant en Chine".

Mercredi, l'UE a convenu que les tests pour les passagers venant de Chine étaient "vivement encouragés" dans les Etats membres, après une rencontre initiée par la Suède - qui a pris la présidence de l'Union européenne au début de la nouvelle année. L'Italie, l'Espagne et la France imposent déjà des tests Covid pour les arrivées depuis la Chine. L'Allemagne et la Belgique notamment ont annoncé qu'elles allaient faire de même. Les Etats-Unis, de leur côté, les exigent à partir de jeudi. Pékin a condamné mardi l'imposition de tests Covid dans le monde à ses ressortissants, les jugeant "inacceptables" et menaçant de "contre-mesures".