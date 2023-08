La Suède élimine le Japon, la Coupe du monde aura un vainqueur inédit

Il s’agissait du dernier "ancien vainqueur" en lice dans cette Coupe du monde féminine, le Japon a été éliminé en quart de finale après une défaite face à la Suède, 1-2.

Les Suédoises ont dominé une bonne partie de la rencontre et ont concrétisé cette main mise avec deux buts. Le premier est l’œuvre de la joueuse d’Arsenal, Amanda Ilestedt peu après la demi-heure de jeu. Il s’agissait du dixième but suédois dans la compétition et du cinquième à la suite d’une phase arrêtée ! Quelques minutes après le retour du vestiaire, c’est Filippa Angeldal qui faisait le break sur penalty à la suite d’une faute de main japonaise incontestable et remarquée par le VAR.

Le Japon, dominé, a fini par se réveiller en fin de rencontre et aurait pu aller chercher les prolongations. Les Japonaises ont d’abord obtenu un penalty (généreux), mais Riko Ueki n’est pas parvenue à l’envoyer au fond des filets. Pas de quoi décourager la nation championne du monde en 2011, qui a pris d’assaut le rectangle adverse. Une énorme occasion manquée sur coup-franc (transversale et poteau) a été rapidement oubliée grâce à la réduction de l'écart à la 87e de Honoka Hayashi, profitant d’un ballon mal dégagé par la défense suédoise. Les dix minutes de temps complémentaire n’ont pas suffi au Japon pour obtenir l’égalisation. Nombreuses étaient les joueuses nipponnes qui n’ont pas pu retenir leurs larmes au coup de sifflet final.

La Suède rejoint l’Espagne en demi-finale.