La Suède au pied du mur avant d’affronter les Diables Rouges

Troisièmes du groupe F avec 6 points en 5 matches, les "Blagult" n’ont plus le droit à l’erreur. C’est bien simple, pour atteindre la deuxième place occupée par l’Autriche et directement qualificative pour l’Euro, la Suède, désormais orpheline du retraité Zlatan Ibrahimovic, doit réaliser un sans-faute (9/9) et en même temps croiser les doigts pour que l’Autriche ne prenne qu’un point sur six lors de ses deux derniers matches.

Les Scandinaves pourraient d’ailleurs être mathématiquement hors course pour la 2e place avant de monter sur la pelouse du stade Roi Baudouin si l’Autriche, qui affronte l’Azerbaïdjan sur le coup de 18 heures, venait à s’imposer.

Vous l’aurez compris, ça sent quelque peu le roussi pour la Suède. D'autant plus que de leur côté, les Diables Rouges doivent également l’emporter. En effet, seuls les cinq meilleurs premiers de groupe des éliminatoires accompagneront l’Allemagne, pays-hôte, dans le pot 1 du tirage au sort de la phase finale prévu le samedi 2 décembre à Hambourg.