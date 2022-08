La sucette Chupa Chups, une touche artistique au bout d’un bâtonnet

Aujourd’hui, la Chupa Chups a 64 ans, elle est devenue la N°1 mondiale de la sucette. On en vend 4 milliards chaque année. Et la marque Chupa Chups ne s’est pas arrêtée là. Elle produit aussi par exemple des canettes de soda et des parfums. Chupa Chups est détenue depuis 2006 par la multinationale Perfetti VanMelle, le géant mondial du bonbon, qui est aussi propriétaire de marques comme Mentos, Frisk ou Fruitella.