La sublime Venise et ses mystères

Venise est sans conteste la ville la plus exotique d'Europe. Cité labyrinthe de 118 îlots, ville-musée fière de sa longue et tumultueuse histoire, lieu suspendu entre terre et mer, la Sérénissime est aussi et avant tout LA ville mystérieuse par excellence. À quel destin malheureux Marino Faliero, le doge maudit de la " Dominante " a-t-il été confronté ? Comment Veronica Franco, la plus célèbre courtisane de Venise, se retrouva au cœur d'un jugement orchestré par l'inquisition d'Etat ? Les murs de la Scuala Grande di San Rocco portent un message secret et caché se référant à Guillaume Postel. Mais qui était ce penseur humaniste devenu hérétique ? Comment Giacommo Casanova a-t-il pu s'échapper de la prison la plus terrifiante de Venise : " la prison des plombs " ? Pourquoi Poveglia, île vénitienne abandonnée est surnommée " l'île maudite " ? Ces lieux et ces personnages racontent une autre histoire de Venise... déroutante parfois, passionnante toujours.

"Venise et ses mystères" un documentaire de Pierre Lalanne