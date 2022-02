La structure du cerveau change dans l’espace, une découverte belge !

Des changements de fluide et de forme se produisent dans le cerveau lorsque l’humain va dans l’espace, comme le prouve une étude de Floris Wuyts, chercheur à l’Université d’Anvers.

L’étude, qui a été publiée dans le journal Frontiers in Neural Circuits est une collaboration entre l’Agence spatiale européenne, l’agence spatiale russe Roscosmos et les chercheurs de l’Université d’Anvers. Elle a permis cette découverte : le cerveau des cosmonautes change en voyageant dans l’espace. Des changements sont repérés dans les fluides et la forme du cerveau, il serait comme "recâblé" et ces modifications peuvent durer plusieurs mois après leur retour sur Terre, comme l’explique eurekalert.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié 3 fois le cerveau de 12 cosmonautes (masculins) : peu avant, juste après et 7 mois après leurs vols vers la Station spatiale internationale. Ces vols étaient tous de longue durée, en moyenne 172 jours, environ cinq mois et demi.