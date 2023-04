La stratégie du "moins" pour boucler son budget alimentaire.

Si les consommateurs regardent les prix et les promotions (63%) pour faire leurs choix et boucler leur budget, une autre tactique consiste à préférer des aliments jugés de moins bonne qualité. Une affirmation avancée par 19% de personnes gagnant le Smic ou moins. Cela pose la question de l’impact du contexte inflationniste actuel sur la santé. On a coutume d’associer en effet les aliments moins chers à un régime plus sucré et plus gras.

En 2015, des chercheurs français avaient publié dans la revue Nutrition Reviews une étude soulignant qu’une alimentation équilibrée coûtait plus cher, rappelant le lien entre inégalités sociales et coût de la nourriture. Aujourd’hui encore, c’est un avis partagé par plus des trois quarts (76%) des personnes aux revenus modestes.

*Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus gagnant le SMIC ou moins.