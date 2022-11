La story de Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg nous a quittés il y a plus de 30 ans. Si sa disparition manque profondément au paysage de la chanson française, son héritage musical est immense. Plus que jamais, les chansons de Gainsbourg témoignent d’une modernité exceptionnelle. Sa musique et son sens de la formule sont d’une très grande richesse. Des standards du jazz à la variété, du classique à la Marseillaise, il a souvent emprunté aux plus grands, faisant oublier les originaux pour mieux les intégrer à son expression personnelle.