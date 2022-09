“La story d’Angèle” : une artiste toujours au top

Angèle est évidemment toujours au centre des nouvelles, et ce dans plusieurs domaines. Au niveau associatif, elle sera de nouveau en tête de course à l’événement “Run to kick”. L’association, luttant contre le cancer chez les enfants, avait récolté près de 725.000 euros l’année passée. La course démarrera au pied de l’Atomium ce 25 septembre. Enfin, côté People, la chanteuse est apparue sur les réseaux sociaux avec une nouvelle coiffure. C’est Louis Trautwein, coloriste reconnu, qui a dévoilé le résultat sur les réseaux sociaux.