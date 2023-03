La STIB va installer un terminus de recharge pour bus articulés électriques près de la gare Centrale

Pour le moment, la flotte de la STIB se compose de sept midibus électriques, cinq bus électriques standards et 25 bus électriques articulés. Un marché a été lancé pour l’achat de 70 nouveaux bus articulés électriques.

"Ces bus articulés, ainsi que 36 bus standards électriques, permettront de remplacer les 52 bus Citaro articulés D2 Euro 5 de la STIB. Ces bus ne pourront en effet plus circuler à partir du 1er janvier 2025 en Région bruxelloise en raison de la LEZ (zone de basse émission)", précise-t-on à la STIB. "Une deuxième vague de véhicules électriques entre 2027 et 2030 permettra de remplacer les bus Citaro D3 et A330 D2 par 79 bus articulés électriques et 282 bus standards électriques. Les bus hybrides ainsi que les bus électriques actuellement en service seront tous remplacés par des bus électriques neufs entre 2033 et 2035, soit un total de 7 Midibus, 243 bus standards et 189 bus articulés."

L’électrification des dépôts est également en marche avec celle du dépôt Marly prévue fin 2024, celle de la Petit-Île entre 2025 et 2027 et celle de Delta entre 2033 et 2035. De bornes supplémentaires seront ajoutées d'ici à 2027 et 2032 aux dépôts Jacques Brel et Haren.