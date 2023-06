La Stib tente de recruter une cinquantaine de techniciens en deux jours

Aujourd’hui et demain, la Stib recrute une cinquantaine d’électromécaniciens pour la maintenance des métros, trams et bus. Lors de ces deux journées, les candidats rencontrent les managers, passent des tests théoriques et pratiques et peuvent, peut-être, être engagés directement s’ils s’avèrent concluants. Les personnes recrutées seront formées en interne pendant six mois avant d’apprendre leur métier sur le terrain. Elles devraient être complètement opérationnelles d’ici deux ans.

La Stib recrute ce type de profil en permanence et pas uniquement lors de ces job days. Il faut dire que les projets ne manquent pas avec l’électrification de la flotte de bus et l’automatisation du métro notamment.