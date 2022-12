La STIB signe un prêt de 475 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement pour moderniser sa flotte

La Banque européenne d’investissement et la Région de Bruxelles-Capitale ont signé ce lundi midi un accord de prêt de 475 millions d’euros. "Cette somme permettra de financer l’amélioration et la modernisation des transports publics dans la Région", déclarent les deux signataires dans un communiqué de presse commun.

Cet emprunt, le plus gros contracté avec l’institution européenne par la Région, devrait permettre le financement de 94 autobus, 90 trams et 43 rames de métro, ainsi que le renouvellement de 63 kilomètres de voies uniques des réseaux existants de tramway et de métro.

Renforcer l’offre pour réduire les embouteillages et la pollution

Cet investissement intervient en parallèle au plan de mobilité "good move" censé apaiser les quartiers. "L’augmentation de l’offre de transports publics est l’une des pierres angulaires de ce plan. Une fois mis en œuvre, le nouveau matériel roulant et les infrastructures modernisées contribueront à améliorer la fiabilité et la régularité des services de transport public et favoriseront ainsi un accroissement de la fréquence et de la capacité, afin de les rendre encore plus attrayants que les voitures particulières", communique la Région.

La Banques européenne d’investissement (BEI), dont la Belgique est actionnaire à 5,20%, met à disposition des États membres, des financements leur permettant de réaliser des objectifs européens en lien, entre autres, avec la mobilité. En 2021, la BEI a fourni 2,6 milliards d’euros de financement pour des projets réalisés en Belgique.