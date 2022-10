La STIB invite les usagers à faire preuve d’une vigilance accrue

L’automne est la période où la visibilité est limitée. La nuit qui tombe, le jour qui se lève, combinés ou non avec de la pluie et parfois du brouillard, contribuent à ce que les chauffeurs et conducteurs de la STIB éprouvent encore plus de difficultés lorsque les usagers de la route effectuent des manœuvres soudaines ou traversent sans regarder.

Le tram a toujours la priorité

Les feuilles mortes rendent les rails glissants. C’est une période délicate pour les conducteurs de tram. Un tram possède des roues en métal, qui roulent sur des rails en métal, et même sans feuilles mortes, a une distance d’arrêt beaucoup plus longue qu’un véhicule avec des pneus en caoutchouc. En outre, contrairement aux autres véhicules, un tram ne peut pas faire un écart si quelqu’un surgit soudainement devant lui.

" La période de chutes de feuilles est une période difficile pour nos conducteurs, car ils doivent redoubler de vigilance lors de conduite ", Explique Amal Kammachi, Risk & Safety Manager au tram. " Les feuilles forment une sorte de pâte dans les rails, ce qui a pour effet de faire glisser nos trams dont les roues sont faites en métal. Il est important que les autres usagers de la route sachent que le tram a toujours priorité. Nous communiquons aussi sur les bonnes pratiques en interne, comme le fait de garder ses distances avec les autres usagers de la route. "