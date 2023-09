La STIB est intervenue pour 474 faits de mendicité sur son réseau l’an dernier

En 2022, le service de sécurité de la STIB est intervenu pour 474 faits de mendicité et a fixé 30 amendes administratives. C’est ce qui ressort d’une réponse de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) à une question orale du député MR David Weytsman, en commission de la Mobilité du parlement bruxellois.

Le député libéral a soutenu que la mendicité, "parfois agressive et pratiquée par des personnes en errance", alimentait un "sentiment d’insécurité préjudiciable à l’utilisation du métro". Il a demandé à la ministre de faire respecter l’interdiction de la mendicité à l’intérieur des véhicules, tout en renforçant l’accompagnement social de ces individus. Il plaide pour une augmentation des contrôles et des sanctions "lorsque la mendicité prend une forme agressive ou professionnelle".

Elke Van den Brandt a confirmé que la mendicité était interdite sur les réseaux de la STIB. Elle a également rappelé "qu’une approche la plus humaine possible" était privilégiée et appliquée par la STIB. Les agents de la STIB demandent à la personne concernée d’arrêter de mendier. Si celle-ci s’y refuse, il lui est demandé de quitter les infrastructures de la société bruxelloise, a précisé la ministre.

En outre, les services de la STIB travaillent en relation avec les associations et services compétents en matière de prise en charge des personnes dites précaires.

D’après David Weytsman, en 2019, la STIB avait comptabilisé 291 mendiants dans ses stations de métro. Après être tombé à 168 en 2020, ce chiffre a connu une très forte augmentation en 2021, atteignant 476 personnes, soit une augmentation de près de 171%. En 2022, selon la ministre Van den Brandt, le STIB est intervenue 474 fois pour des faits de mendicité en grande majorité dans les installations et/ou le métro.