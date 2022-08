La STIB aussi a sa propre version du Monopoly

Il n'est pas question d'acheter des hôtels dans cette nouvelle version du Monopoly mais plutôt d'acheter des stations de Métro! Exit les maisons et les hôtels, ils sont remplacés par des poteaux d'arrêts et des abribus. Les Gares sont marquées d'un grand S pour SNCB.

La valeur des arrêts est calculée en fonction de leur taux de fréquentation. Voici quelques exemples de la somme qu'il vous faudra débourser si l'un de ces arrêts vous intéresse: Delta est à 180 000€, Flagey à 260 000€ et De Brouckère grimpe à 400 000€!

Derrière cette idée originale on retrouve Ivan, employé de la STIB qui travaille sur les grilles horaires des chauffeurs. Avant d’arriver à la STIB, Ivan (37 ans) a étudié le droit et les sciences politiques. " Mon père travaillait à la STIB et m’a dit qu’ils y avaient plusieurs belles opportunités. C’est comme ça que j’ai trouvé ma place chez Network, où je travaille avec mes collègues pour créer les planchettes horaires de nos conducteurs.