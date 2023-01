La "status skin", la routine beauté minimaliste dont raffole TikTok.

Plus encore qu'une routine beauté réduite et remaniée et des produits skincare spécifiques, cette tendance se traduit par un recours aux massages faciaux en tous genres, qu'ils aient des vertus anti-âge comme le Kobido ou qu'ils permettent de retrouver un teint éclatant, ainsi qu'à des outils qui permettent de profiter de leurs bienfaits à domicile. Gua sha, rouleau de jade, massage roller ou encore Ice Globes deviennent progressivement des incontournables de la salle de bain pour ne plus avoir à multiplier les séances en instituts.

Les appareils de massage facial connaissent un succès fulgurant.

Ces brosses qui peuvent combiner massages, nettoyage de la peau, traitement par luminothérapie et soins anti-âge font aujourd'hui l'unanimité auprès des consommateurs. Non contentes d'offrir à la peau tous les soins nécessaires au quotidien, elles ont (aussi) été pensées pour offrir un moment de relaxation et de détente aux utilisateurs. Ce fameux tout-en-un dont semble désormais raffoler hommes et femmes en quête d'une approche holistique.