Lil Nas X piège d'autres stars en face time avec sa statue de cire troublante de réalisme

Ce mardi 20 septembre, le musée de cire de Madame Tussauds à Hollywood a dévoilé sa nouvelle sculpture en cire, celle d’un Lil Nas X plus vrai que nature, au point que ça a effrayé le chanteur lui-même ! Et cette ressemblance flagrante lui a donné l’envie de s’amuser : il a appelé quelques amis qui sont pour la plupart tombés dans le panneau et ont confondu la statue avec le chanteur de Old Town Road.

Sa statue porte le même costume métallique doré que l’année dernière lorsqu’il a monté les marches au gala du MET de New-York.

Lil Nas X a partagé le moment où il découvre son double de cire sur ses réseaux. Avec une perruque blond platine, il a posé à côté de sa statue avant de l’embrasser sur la bouche. Sur son Instagram, on peut lire cette légende : "Je n’aurais jamais pensé que j’aurais le plaisir de me rencontrer. La tension sexuelle était trop forte pour être mise à nu. Merci @madametussaudsusa !"

Et le son qui accompagne la vidéo n’est autre qu’un extrait de son nouveau titre Star Walkin, une collaboration avec le jeu en ligne League of Legends et qui sortira ce jeudi 22 septembre.

Le communiqué du musée s’est dit enthousiaste à l’idée de voir "les fans du chanteur interagir avec le jumeau identique de la star". Une star qualifiée "d’icône musicale, sociale et de la mode". Et le texte donnait son commentaire lorsqu’il a découvert sa silhouette pour la première fois : "Je savais que ça allait être bien mais c’est comme, effrayant, incroyable !"

Lil Nas X s’est ensuite amusé à appeler quelques-uns de ses amis en FaceTime pour voir s’ils allaient capter que c’était sa statue, et beaucoup se sont fait avoir, comme Olivia Rodrigo et Lizzo.