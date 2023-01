La statue de Brian Johnson (AC/DC) réalisée à Libramont

La statue de Brian Johnson, chanteur énigmatique d'AC/DC, sera bien érigée sur l'esplanade baptisée au nom du groupe près du Namur Expo. Sa fabrication a débuté samedi au sein de l'entreprise Design Stone à Libramont.

"C'est parti !", lance Anthony Cognaux dans l'atelier de sa marbrerie. Quelques secondes plus tard, un jet d'eau arrose un énorme bloc de pierre bleue qui fera bientôt apparaître Brian Johnson, frontman du célèbre groupe de hard rock australien AC/DC.

L'émotion est grande pour les fans porteurs du projet dont Michel Remy : "C'était le jour qu'on attendait depuis très très longtemps ! On est très heureux aujourd'hui de pouvoir commencer la taille de cette statue et surtout de la présenter à la communauté des fans qui a participé au financement".

Ils sont en effet 450 fans de 15 nationalités différentes à avoir contribué à la collecte des 27.000 euros nécessaires à la réalisation de cette statue. Celle-ci mesurera 1 mètre 95 hors-sol. "On aura le buste, et sur la base on aura des plaques en acier corten avec le nom des donateurs", explique Anthony Cognaux, patron de Design Stone. "Et puis tout autour, il y aura des chaises avec à chaque fois le nom d'un membre du groupe, plus le sponsor qui est dessus".

À partir d'un fichier 3D, c'est un robot qui procède au dégrossissage de la pierre, qui sera ensuite finie à la main. L'objectif est de représenter Brian Johnson tel qu'il était en 1980. Les fans, soutenus par Classic 21, espèrent pouvoir accueillir le chanteur dans le cadre de l'inauguration. "On ne s'adresse pas à n'importe qui !", poursuit Michel Remy. "On va tenter le coup bien sûr, mais on ne se fait pas non plus trop d'illusions".

Pour voir le résultat, les fans doivent encore faire preuve d'un peu de patience. L'inauguration est prévue au printemps.