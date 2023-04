La statue d'AC/DC dans la presse internationale et le retour en musique des Foo Fighters dans l'actu de la semaine!

Une fois n’est pas coutume, ce sont les medias étrangers qui ont parlé d’une action soutenue par notre radio depuis maintenant 3 ans. Au départ, c’était l’envie de trois fans d’AC/DC de donner à l’Esplanade face à Namur Expo, le nom de Brian Johnson. C’est en effet là que le 29 juin 1980, le chanteur montait sur scène pour la première fois avec le groupe australien, après le décès de Bon Scott. Du rêve à la réalité, il y a eu de multiples embûches, mais grâce à leur ténacité, aux centaines de contributeurs, au soutien politique et à celui de votre radio, la statue de Brian Johnson a été dévoilée le week-end dernier en présence de fans venus de nombreux pays .

Les Foo Fighters nous ont fait une belle surprise mercredi avec l’arrivée de " Rescued ", un premier single annonciateur de l’album " But Here we are " qui arrivera le 2 juin. Ce sera le premier sans le batteur Taylor Hawkins, décédé l’an dernier.

Une double annonce concert à présent : Greta Van Fleet sera le 12 novembre en Belgique à Forest National pour présenter " Starcatcher " au public belge ! Au même endroit, le 25 novembre cette fois, c’est Sting qui remontera sur scène dans le cadre de sa tournée internationale intitulée My Songs.

Le sujet est sur toutes les lèvres : l’intelligence artificielle remplacera-t-elle l’humain ? La question se pose dans les domaines artistiques aussi. On a vu tourner sur le web cette semaine " The Rise of the Machines" , un titre écrit par ChatGPT dans le style de Muse, et le résultat est assez saisissant.

Vous vous souvenez sans aucun doute de l’énorme hit " More than Words " du groupe Extreme. Le groupe de Boston ne s’essouffle pas le moins du monde, au contraire, et a sorti coup sur coup deux singles cette semaine, en amont de l’album Six qui sortira le 9 juin.