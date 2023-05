La station spatiale internationale va s’écraser sur Terre, la Nasa annonce où et quand

La Nasa annonçait en janvier 2023 que l’ISS n’en avait plus pour très longtemps avant de venir s’écraser sur la Terre…

L’engagement de l’administration Biden-Harris permet de prolonger les opérations de la station spatiale jusqu’en 2030. L’année suivante, la Station spatiale internationale ira rejoindre le "cimetière des débris spatiaux sur Terre"…

"La Station spatiale internationale entre dans sa troisième décennie, la plus productive, en tant que plate-forme scientifique révolutionnaire en microgravité", déclare Robyn Gatens, directrice de la Station spatiale internationale au siège de la Nasa, dans un communiqué.

La navette ne sera pas démontée et aucun élément ne reviendra sur Terre pour être réutilisé. Cette option demandait beaucoup trop d’argent, se révélait techniquement trop complexe et trop d’astronautes auraient dû être attelés à la tâche. Donc une autre option a été choisie par la Nasa.

La station opère en orbite terrestre basse (400 km d’altitude) et pèse plus de 430.000 kg. Ce mastodonte ne peut pas suivre l’exemple d’autres satellites déjà déclassés en raison de sa taille et de la puissance demandée pour le déclasser dans une orbite plus éloignée. L’agence spatiale américaine a donc opté pour une désintégration orbitale contrôlée.