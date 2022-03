La station d’épuration du futur présentée à Namur

L’entreprise John Cockerill Balteau vient de lancer BeFlow. Ce procédé d’épuration se veut écoresponsable et compétitif. Le système qui a reçu le soutien de la Région wallonne utilise des boues activées granulaires et ne nécessite aucun réactif chimique ; il est donc 100% biologique. Cette station du futur permettra de traiter des eaux en provenance d’installations communales ou industrielles en réduisant considérablement leur empreinte environnementale. Beaucoup plus compact que les installations de traitement traditionnelles, BeFlow est également peu énergivore. Cette technologie est capable de prendre en charge des débits élevés et variables en mode continu et permet donc d’absorber les pics.