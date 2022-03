La stat saisissante qui en dit long sur la féroce rivalité sportive entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola

Un point, c’est aussi ce qui sépare Jürgen Klopp et Pep Guardiola. Pas depuis le début de saison ou depuis le début de l’année mais depuis l’entame de l’exercice 2018-2019 ! En trois saisons et demi, le technicien catalan aura donc raflé 335 points en Premier League soit… une petite unité de plus que son homologue allemand (334). Une stat édifiante qui témoigne de plusieurs choses : d’une part que Liverpool et Manchester City survolent clairement la Premier League depuis quelques années et de l’autre que les deux entraîneurs se livrent une bataille sportive féroce et plus qu’indécise depuis qu’ils foulent ensemble les pelouses anglaises.

Pour l’instant, léger avantage à Guardiola qui a su rafler trois fois le championnat (2018,2019,2021) sur ce laps de temps, contre une seule fois pour Klopp (2020). Revenu en boulet de canon dans le sillage des Cityzens, Liverpool a donc une occasion en or de repasser devant pour s’adjuger une 2e Premier League en trois ans. Les Reds de Klopp sont-ils capables ? Au vu de ce qu’ils ont montré ces dernières semaines, difficile de prétendre le contraire. Mais attention à Guardiola qui n’est jamais aussi dangereux que quand il est sous-estimé.

Une chose est sûre, à 9 journées de la fin, la lutte pour le trône s’annonce acharnée entre ces deux mastodontes du coaching. Et quelque chose nous dit qu’on n’est pas au bout de nos surprises…