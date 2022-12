La stat improbable : faire rentrer un joueur pour frapper un tir au but, la fausse bonne idée

Lors des prolongations, la plupart des coaches réfléchissent à faire monter des joueurs capables de marquer un tir au but. Pourtant, cette idée à de quoi faire réfléchir.

Au total, ils sont sept joueurs entrés en jeu pour tirer un tir au but lors d’une Coupe du monde ou dans un Euro. Et Gracenote, site de statistiques, a relevé cette statistique improbable. Chaque joueur entré en jeu et qui a eu droit à une séance de tirs au but a manqué son coup.

Cette stratégie consistant à faire entrer un joueur pour tirer lors de la séance de tirs au but a commencé il y a 16 ans, à la Coupe du monde 2006, lorsque le T1 anglais Sven Göran Eriksson l’a essayé avec le défenseur Jamie Carragher.

Cette pratique ne s’est pas reproduite avant l’Euro 2016, mais elle est devenue plus populaire lors des deux derniers tournois : trois joueurs sont entrés en jeu pour tirer un penalty lors du Championnat d’Europe de l’année dernière et deux lors de la Coupe du monde de cette année.