La stat humiliante pour le Bayern : 47 ans qu’il n’avait plus pris 4 buts en 1e période

Quatre buts refilés au Bayern Münich en première période. Le promu Bochum a fait sensation samedi en s’imposant 4-2 face au solide leader de Bundesliga lors de la 22e journée du championnat allemand. Un succès qu’ils doivent à une demi-heure de feu où ils ont empilé quatre buts consécutifs (14e, 38e, 40e et 44e). Désolant de fragilité, le Bayern n’avait plus encaissé 4 buts en une mi-temps depuis 1975, il y a près de 47 ans. C’était face à Francfort (5-0 à la mi-temps, 6-0 score final.)

Buteur à deux reprises via Robert Lewandowski (9e et 75e), auteur de ses 36 et 37e buts de la saison, n’est pas parvenu à redresser la barre pour le Recordmeister qui reste en tête de Bundesliga. Les Bavarois (52 points) pourraient voir Dortmund (43 points) revenir à 6 longueurs en cas de succès dimanche contre l’Union Berlin.

Refroidi par Bochum, excellent 11e, le Bayern a reçu une fameuse claque avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions prévu mercredi à Salzbourg.